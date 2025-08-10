Batman Çayı’nda Kız Çocuğu Boğuldu

BATMAN ÇAYI’NDA ÜZÜCÜ OLAY

Batman Çayı’nda meydana gelen bir olayda, akıntıya kapılan 11 yaşındaki bir kız çocuğu boğuldu. Olay, ailesiyle birlikte Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü civarındaki bir alanda piknik yaparken gerçekleşti. Çocuk, suya girdiği esnada güçlü akıntıya kapıldı.

KÜÇÜK KIZIN ACILARLA DOLU HAYATI KAYBEDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar, hemen küçük kızı sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 11 yaşındaki A.K., kısa sürede Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen durumu kritik olan çocuk kurtarılamadı. A.K.’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı. Bu olayla ilgili olarak yasal süreç başlatıldı.