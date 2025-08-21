Batman Çayı’nda Su Altı Temizliği Yapıldı

EĞİTİM DALILIŞI VE TEMİZLİK FAALİYETİ

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, eğitim dalışı amacıyla gittiği Batman Çayı’nda su altı temizliği gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekip, eğitim çalışmaları sırasında Batman Çayı’nın Malabadi Köprüsü yakınlarında yaklaşık 13 metre derinliğe dalış yaptı.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE KAŞIF MATERİALLER

Eğitimle birlikte yürütülen temizlik çalışmasında, suyun dibinde biriken hayalet ağlar, misina, kurşun, cep telefonları, plastik şişeler, demir parçaları, cüzdanlar ve çeşitli atıklar çıkarıldı. Açıklamada, amatör balıkçılar tarafından suya bırakılan misina ve kurşunların ekosisteme zarar verdiği ifade edilerek, vatandaşlara çevre koruma konusunda duyarlılık gösterme çağrısı yapıldı.