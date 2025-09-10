Haberler

Batman Çayı’ndan Hayalet Ağ Çıkarıldı

HAYALİ GÖLGELERİN KALINTISI

Batman Çayı’ndan 250 metre uzunluğunda “hayalet ağ” olarak tanımlanan atık balık ağı çıkarıldı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yasa dışı balık avını engellemek amacıyla Batman Çayı’nda denetim yaptı.

DENETİMLERİN SONUCU

Bu çerçevede Balpınar beldesi yakınlarında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı balık avında kullanılan 250 metre uzunluğundaki hayalet ağ tespit edilerek sudan alındı. Yapılan kontroller sonucunda ağa takılan balıklar, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Ayrıca ağ, imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Açıklamalarında, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muş’ta Silahlı Kavga, 3 Ölü

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve güvenlik önlemleri arttırıldı.
Haberler

İsmail Turgut Öksüz Kütüphane Yapıyor

Trabzonlular Federasyonu, 18 ilçede şehitlerin anısını yaşatmak için kütüphane inşa ettiklerini duyurdu. Başkan İsmail Turgut Öksüz, projeyi duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.