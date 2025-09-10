Batman Çayı’ndan Hayalet Ağ Çıkarıldı

HAYALİ GÖLGELERİN KALINTISI

Batman Çayı’ndan 250 metre uzunluğunda “hayalet ağ” olarak tanımlanan atık balık ağı çıkarıldı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yasa dışı balık avını engellemek amacıyla Batman Çayı’nda denetim yaptı.

DENETİMLERİN SONUCU

Bu çerçevede Balpınar beldesi yakınlarında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı balık avında kullanılan 250 metre uzunluğundaki hayalet ağ tespit edilerek sudan alındı. Yapılan kontroller sonucunda ağa takılan balıklar, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Ayrıca ağ, imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Açıklamalarında, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.