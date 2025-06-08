Batman’da 1 Yaşındaki Çocuk Düştü

ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEN BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Batman’da, 1 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 19.30 sularında Kültür Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 1 yaşındaki Y.E.G. adındaki çocuk, balkonun kenarında durduğu sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü.

OLAYA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa zamanda olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekibi, Y.E.G.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak, tüm çabalara rağmen minik çocuk kurtarılamadı.

OTOPSİ İÇİN MORG AŞAMASI

Y.E.G.’nin cansız bedeni, otopsi yapılabilmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.