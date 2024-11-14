“Batman’da 10 Gün Süreyle Toplanma Yasaklandı”

TOPLANTILAR VE EYLEMLER YASAKLANDI

Batman Valiliği, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 10 gün boyunca kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemleri yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması” gibi gerekçeler öne çıkarıldı.

GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİ KORUMAK AMACIYLA

Açıklamada, milli birlik ve beraberliğe zarar veren provokatif eylemlerin önlenmesi gerektiği belirtilerek, “milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi” gibi konulara vurgu yapıldı. Ayrıca, yasadışı eylemler ve saldırıların engellenmesi, terör ve suç işlenmesinin önlenmesi için açık alanlarda yapılacak tüm eylemlerin yasak olduğu belirtildi. Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinlikler dışında, toplanma, basın açıklaması, miting, stant açma gibi birçok eylem, 15 Kasım günü saat 00:01’den 24 Kasım 2024 günü saat 23:59’a kadar yasaklanmış durumda.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA

Yavaşlamayı ve mevcut düzeni korumak amacıyla, ilçelerden veya çevre illerden gelen bireysel ya da toplu grupların ve araçların il sınırlarına girişleri ve çıkışları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, Jandarma bölgesini de kapsayacak şekilde yasaklandı. Bu tedbirler, toplumsal olayları önleme ve olası provokasyonların yaşanmasını engelleme amacı taşıyor.