“Batman’da 10 Günlük Toplanma Yasağı”

BATMAN VALİLİĞİ’NDEN YASAK KARARI

Batman Valiliği, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda, 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. Valilik tarafında yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi” gibi sebeplerle bu kararın alındığı ifade edildi.

AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİNE HAZIRLIK YASAKLANMIŞTIR

Açıklamada, “Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması” gibi gerekçeler sunuldu. Ayrıca, olası yasadışı eylemlerin ve provokasyonların önlenmesi amacıyla yapılacak her türlü etkinliğin yasaklandığına da vurgu yapıldı. Bu bağlamda, il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 15 Kasım günü saat 00.01’den 24 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar, toplu ve bireysel girişlerin de yasaklandığı belirtildi.

ETKİNLİKLERDE ALINACAK ÖNLEMLER

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi büyük bir yasak ile engelleniyor. Bu karar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince alınmış bir tedbirdir.