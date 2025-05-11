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Batman’da 10 Şüpheli Tutuklandı

BATMAN MERKEZLİ OPERASYONDA TUTUKLAMALAR

Batman’da düzenlenen operasyonda, silahlı organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheliden 9’u tutuklanırken, valilikten gelen açıklamaya göre, kentteki farklı tarihlerde yaşanan “nitelikli yağma” ve “gece vakti iş yeri ve araç kurşunlama” gibi 7 olayın aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği çalışmalar başlattı.

ZANLILARIN YÖNTEMLERİ VE KAPSAMLI İNCELEME

Yapılan araştırmalarda, zanlıların suç örgütü kurarak, suç örgütü üyesi kadınlar aracılığıyla mağdurları belirledikleri, örgüt üyesi kadınların belirledikleri yer ve zamanda, tanınmamak için kar maskesi takarak mağdurların ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip gece vakti kaçırdıkları ve gasbettikleri anlaşıldı. Bu kişilerin hesaplarındaki kripto paraları farklı kripto hesaplarına transfer ettikleri ve kentteki mağdurların iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları belirlendi.

6 AYLIK TAKİP SONUCU GÖZALTILAR

Polis ekiplerinin 6 ay süren takibiyle gerçekleştirilen operasyonda, Batman’ın yanı sıra Ankara ve Sakarya’da toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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