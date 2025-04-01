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Batman’da 13 Yaşındaki Çocuk Balkon Felaketi

ÇOCUĞUN DÜŞÜŞÜ TRAJEDİ GETİRDİ

Batman’ın Fatih Mahallesi’nde, 3’üncü kattaki bir evin balkonundan düşen 13 yaşındaki E.A. hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, balkonun kenarına çıkan E.A., dengesini kaybederek zemine düştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede durumu öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

E.A.’nın cenazesi, gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

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