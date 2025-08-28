Batman’da 14 Milyon Vatandaş Taşıma Hizmeti Aldı

BATMAN’DA TOPLU TAŞIMA HİZMETİNDEN YARARLANANLAR

Batman’da 10 ay içinde toplam 14 milyon 744 bin 596 kişi, belediyenin sunduğu toplu taşıma hizmetinden faydalandı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım 2024 ile 27 Ağustos 2025 tarihleri arasında Belediye ve İştirakler Müdürlüğü aracılığıyla 90 otobüsle sağlanan hizmetten bahsediliyor.

KULLANIMİ ZİYARETÇİLERİN ÜZERİNDEN ÖLÇÜLÜYOR

Açıklamada, verilen hızlı, kaliteli ve güvenli ulaşım hizmetinden 10 milyon 752 bin 439 kişinin tam kartla, 3 milyon 992 bin 157 kişinin ise engelli olarak ücretsiz bir şekilde yararlandığı aktarılıyor. Ayrıca, vatandaşların Toplu Taşıma Sistemi (BATUS) uygulaması sayesinde otobüslerin hareket saatlerini takip edebileceği vurgulanıyor.