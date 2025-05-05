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Batman’da 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

GENÇ GÜREŞÇİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde, 16 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla şakalaşarak güreş tutarken ani bir kalp krizi geçirdi. Olay, Kozluk’un Armut köyünde meydana geldi. Mustafa Güneri isimli genç, arkadaşlarıyla eğlenceli bir şekilde güreş tutmaya başladıktan sonra aniden rahatsızlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ FAKAT KURTARAMADI

Yakınlarının durumu fark edip hızla 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç deve acilen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Güneri kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

KÖYDE DERİN ÜZÜNTÜ

Bu acı olay, köyde derin bir üzüntü oluşturdu. Mustafa Güneri’nin cenazesi, köy mezarlığında defnedileceği bildirildi.

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