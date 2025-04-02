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Batman’da 16 Yaşındaki Kız Merdivenden Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Batman’da merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Emekli TOKİ konutlarında gerçekleşti. 16 yaşındaki İ.A., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

SAĞLIK EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kızın yakınları durumu fark ettikten sonra hemen ihbar yaptı ve olay yerine sağlık ekibi görevlendirildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İ.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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