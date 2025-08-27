Batman’da 17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Batman’da, 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Devriye gezen Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçtaki O.K. isimli şahsın 22 ayrı suçtan arandığını ve 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan üst aramada O.K.’nin üzerinde 9 gram metamfetamin bulundu. O.K., işlemlerinin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.