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Batman’da 2,5 Kilo Skunk Bulundu

OTOBÜSTE UYUŞTURUCU YAKALANDI

Batman’da, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, narkotik köpek Mailo ile yapılan arama sonucu, bir otobüste valiz içerisinde 2,5 kilo skunk bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, batı illerinden şehre gelen otobüste narkotik köpek Mailo görev aldı ve yanıt verdiği valizde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bulunan uyuşturucunun sahibi olan yolcu gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemeye çıkarıldığında ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

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