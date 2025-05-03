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Batman’da 2 Şüpheli Uyuşturucu İle Yakalandı

BATMAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Batman’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten gelen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

ŞÜPHELİLERDEN ELE GEÇİRİLENLER

Bu bağlamda, kente hava ve kara yolu ile gelen iki kişinin üst ve çantalarında yapılan aramalarda, toplamda 51 parça halinde 19 gram kokain ile 1 kilogram sentetik uyarıcı bulundu. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, hakimlik tarafından tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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