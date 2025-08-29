Batman’da 20 Bin Dosya Açıldı

SON DÖNEMDE BÜYÜYEN DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ

Batman’da, başkalarına banka hesaplarını kullandıran bireyler hakkında açılan dava sayısı, son 1,5 yılda 20 bine yaklaştı. Gençlerin özellikle hedef alındığına dikkat çeken Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, “Yaklaşık 20 bine yakın dosyadan söz ediyoruz. Gençler cüzi ücretler karşılığında kart veya hesap açıp başkalarına veriyor. Kendilerince bir suç işlemediklerini düşünüyorlar ama bu hesaplar dolandırıcılıkla kullanılıyor ve açılan her dosya için en az 3 yıl ceza riski doğuyor. 7-8 dosyası olan gençler var. Bu da hayatlarının kararması demek. Bu konuda yasal düzenleme şart” dedi.

GENÇLERİN HEDEF ALINDIĞI DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Batman’da banka hesaplarını başkalarına kullandırarak ‘bilişim sistemlerinin veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla açılan dosya sayısı da belirgin bir artış gösteriyor. Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, gençlerin küçük miktarlarla ikna edilerek dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını ifade etti. Çakan, “Bu dolandırıcılık yöntemi, son birkaç yılın önemli problemlerinden biri ve ne yazık ki hem bölgede hem de Batman’da çok yoğun karşılaştığımız, gençlerin mağduriyetine yol açan bir durumdur. Sayı olarak bildiğimiz kadarıyla bölgede en çok sayının olduğu şehir; Batman. Özellikle lise bitimindeki gençler hedef olarak seçiliyor” diye belirtti.

SORUNUN BÜYÜMESİ VE GELECEK TEHLİKELERİ

Baro Başkanı Çakan, “Bundan sonrası çok daha vahim. Bu kartları ellerine geçiren kişiler, şebekeler var. Çoğu da batıda. Bu kart bilgileri onlara ulaştırılıyor. Onlar Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanları dolandırıp, o dolandırdıkları parayı o kartlara aktarıyorlar. Daha sonra da o kartlar vasıtasıyla bilinmeyen kripto hesaplara bu paralar gönderiliyor. Takibi de mümkün değil ama sonuçta muhatabınız kim oluyor, o kart sahibi ve onlarca soruşturma açılıyor” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERİN DİKKATİNE VE YASAL DÜZENLEMELERİNE İHTİYAÇ VAR

Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaparak, “Ebeveynlerin de haberi yok. Gençler sabah dışarı çıkıyor akşam evlerine geliyor. Ebeveynler ne zaman öğreniyor? Evlerine bir mahkeme celbi ya da adliyeden bir savcılık celbi geldiği zaman öğreniyorlar. İş işten geçmiş oluyor. Lütfen çocuklarınıza sorun kimseye kart vermişler mi? Asla kimseye hesap numarası vermesinler” şeklinde uyarılarda bulundu. Çakan, gençlerin geleceğinin karartılmaması için tüm kurumların el birliğiyle bu soruna müdahale etmesi gerektiğine dikkat çekti.