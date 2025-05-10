Batman’da 21 Şüpheliden 18’i Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BATMAN’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettikleri ve torbacılık yöntemiyle satış yaptıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 6 Mayıs’ta, çok sayıda polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 514 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, bir pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura yer aldı. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 38 bin lira nakit paraya da el konuldu.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme işlemleri sonrasında 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.