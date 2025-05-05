Batman’da 247 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

BATMAN’DA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

Batman’da yapılan bir operasyonda bir otomobilde gümrük kaçağı 247 elektronik sigara bulundu. Valilik tarafından yayımlanan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu ve yapılan incelemede bu kaçak ürünlere ulaştı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ele geçirilen elektronik sigaralar ile ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.