Batman’da 39 Kilo Uyuşturucu Bulundu

BİLGİLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Batman’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma sürdürüyor.

OPERATOR ÜZERİNDE YAPILAN DENETİM

Kent girişinde durdurulan bir otomobilden şüphelenerek yapılan aramada, valizlerde 39 kilo 400 gram skunk bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.