Batman’da 44 Şüpheli Gözaltında, 11 Tutuklandı

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONU

Batman merkezli olarak gerçekleştirilen ve 12 ilde siber suçlarla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 44 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı ve bu görüntüleri satın aldığı belirlenen kişilerin yakalanması için harekete geçti.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ’da eş zamanlı yapılan operasyonlarla 44 şüpheli yakalandı. Emniyette yürütülen işlemler sonrasında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Hakimlikteki incelemeler sonucunda, 34 kişiden 11’i tutuklandı, kalan 23 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.