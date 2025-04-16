Batman’da 60 Yaşında Düşme Olayı

ÜZÜCÜ OLAY
Batman’da 60 yaşındaki bir kişi, apartman merdiveninden düşerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiler doğrultusunda, Petrolkent Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet Tuna, merdivenlerden inerken dengesini kaybedip basamaklardan düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından derhal polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tuna’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Tuna’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili olarak polis ekipleri incelemelere başladı.