Batman’da 60 Yaşında Düşme Olayı

ÜZÜCÜ OLAY

Batman’da 60 yaşındaki bir kişi, apartman merdiveninden düşerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiler doğrultusunda, Petrolkent Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet Tuna, merdivenlerden inerken dengesini kaybedip basamaklardan düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından derhal polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tuna’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Tuna’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri incelemelere başladı.