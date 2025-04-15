Batman’da 60 Yaşında Kişi Hayatını Kaybetti

TRAJİK DÜŞÜŞ OLAYI

Batman’da 60 yaşındaki bir birey, apartman merdiveninden düşerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, olay Petrolkent Mahallesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Tuna, merdivenden aşağı inerken dengesini kaybederek basamaklardan düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında gerçekleştirdikleri kontroller sonucunda Tuna’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tuna’nın cansız bedeni, detaylı bir otopsi işlemi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Yaşanan bu üzücü olay, apartman sakinleri arasında da derin bir üzüntüye neden oldu.