Batman’da 8 Bin 640 Paket Sigara

POLİS OPERASYONUYLA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Batman’da yapılan bir polis operasyonunda, toplamda 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda şüpheli bir aracı takibe alıyor. Takip sonucunda aracın önü kesilip durduruluyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER İŞLEM GÖRÜYOR

Araçta gerçekleştirilen arama sonucunda, 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. Operasyon sırasında, 2 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatılıyor.

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

