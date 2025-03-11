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Batman’da AFAD Binasının Yıkımına Başlandı

DEPREMDE HASAR GÖREN AFAD BİNASININ YIKIMI BAŞLADI

Batman’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle ciddi hasar gören AFAD il binasının kontrollü yıkım işlemlerine başlandı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan AFAD il müdürlüğü binası, meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak kullanım dışı kaldı.

KONTROLLÜ YIKIM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Boşaltılan ve çevresinde güvenlik önlemleri alınan 7 katlı binanın yıkım işlemleri, iş makineleriyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmekte. Bu süreç, hasar gören yapıların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

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