Batman’da Ağaçtan Düşen Adam Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Batman’ın Gercüş ilçesinde, badem toplamak için bir ağaca çıkan bir kişi düştü ve ağır yaralandı. Olay, gece saat 22.00 sıralarında, Gercüş ilçesinin Dereiçi köyünde meydana geldi.

DÜŞME ANI VE YARDIM

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Mehmet Mehdi Y. evinin bahçesindeki ağaca çıkarak badem toplamak istedi. Ancak aniden dengesini kaybederek yere düştü ve ciddi şekilde yaralandı. Mehmet Mehdi Y.’nin ağaçtan düştüğünü gören yakınları hemen yardıma koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Alınan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri hemen sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde, Mehmet Mehdi Y.’nin kafa ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Durumu ciddiyetini koruyan yaralı, ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.