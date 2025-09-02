Batman’da Aile Yılı Kutlanacak Etkinlikler

MEVLİD-İ NEBİ ETKİNLİKLERİ YILI

Batman’da Mevlid-i Nebi etkinlikleri, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak belirlenmesiyle birlikte yıl boyunca çeşitli programlarla kutlanıyor. Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini belirtti. Durmuş, Mevlid-i Nebi programlarının bu tema etrafında yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

ETKİNLİKLERİN KAPSAMI

Durmuş, Hz. Muhammed’in Hicri 1500. Mevlid-i Nebi yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Peygamber efendimizin hayatı ve aile ahlakı teması çerçevesinde bir yıl sürecek etkinlik takviminin hazırlandığını aktardı. Etkinliklerin tüm il ve ilçelerde gerçekleştirileceğini vurguladı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve valilik iş birliğiyle okullarda, KYK yurtlarında, sevgi evlerinde, Kur’an kurslarında ve çeşitli sosyal alanlarda programlar düzenleneceği kaydedildi. Durmuş, “Peygamberimizin sünneti ve ahlakını topluma anlatmayı amaçlıyoruz. Peygamber efendimizin ailesiyle, komşularıyla, çocuklarla ve tüm varlıklarla olan ilişkisini toplumun her kesimine aktarmaya çalışacağız.” diye ekledi.

VATANDAŞLARA DAVET

Durmuş, düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları katılmaya davet etti. Etkinliklerin toplumda bilinç oluşturmayı ve aile değerlerini pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Mevlid-i Nebi’nin önemine değinen Durmuş, bu etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artıracağını açıkladı.