Batman’da Aile Yılı Kutlanacak Etkinlikler

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ 2025’TE DEVAM EDECEK

Batman’da Mevlid-i Nebi etkinlikleri, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak belirlenmesi sebebiyle yıl boyunca farklı programlarla kutlanacak. Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, yaptığı açıklamada, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini ve Mevlid-i Nebi programlarının bu tema etrafında yıl boyunca yapılacağını aktardı.

MEVLİD-İ NEBİ YILI ETKİNLİK TAKVİMİ HAZIRLANDI

Durmuş, “Bu yıl, Hz. Muhammed’in Hicri 1500. Mevlid-i Nebi yılı olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızca Peygamber efendimizin hayatı ve aile ahlakı teması altında bir yıl sürecek etkinlik takvimi hazırlanmıştır. Etkinlikler tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek.” dedi. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve valilik iş birliğiyle, okullarda, KYK yurtlarında, sevgi evlerinde, Kur’an kurslarında ve çeşitli sosyal alanlarda programlar düzenlenecek.

PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİ VE AHLAKI ANLATILACAK

Durmuş, “Peygamberimizin sünneti ve ahlakını topluma anlatmayı amaçlıyoruz. Peygamber efendimizin ailesiyle, komşularıyla, çocuklarla ve tüm varlıklarla olan ilişkisini toplumun her kesimine aktarmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, vatandaşları düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.