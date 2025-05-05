Batman’da Aileler Huzurla Eğlendi

BATMAN’DA AİLELER KÖYLERİNE DÖNDÜ

Batman’da uzun süredir terör nedeniyle köylerini terk eden aileler, 35 yıl sonra tekrar huzur içinde buldukları köylerine döndü. Dönüşlerinin coşkusuyla kutlanan festivalde, aileler kazanlarda yemek pişirip keyifli zaman geçirdi. Doğup büyüdükleri topraklarda bir araya gelen aileler, bu özel etkinlikte birlikte eğlendi.

BARIŞIN TEMELİ

Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır, bölgede kalıcı barışın sağlanması için yoğun çaba içinde olduklarını ifade etti. Barışın, “öncelikle aile arasında, sonra komşular arasında, daha sonra topluluklar arasında” sağlanması gerektiğini belirten Bayındır, “Bizim önceliğimiz önce kendi ailelerimiz arasında barışı sağlamak, komşu ailelerimiz arasında barışı sağlamak, sonrasında bölgemizde barışı sağlamak, sonrasında ülkemizde barışı sağlamaktır. Böyle bir hedefimiz, böyle bir çabamız var. Bu festivalin de barışa vesile olmasını diliyorum” dedi.

KÖYDE HUZUR HAVASI

Gümüşörgü köyünde 20 yıl muhtarlık yaptıktan sonra köyünden göç etmek zorunda kalan Seyidhan Tekin, “35 yıldır köyümden ayrıldım. Köyümüze dönüş yaptık. Hepimiz akrabayız. Çok sevinçliyiz. Allah’a çok şükür. Bir gün tekrar köyümüze döneceğimize inanmıyorduk, ama döndük” şeklinde konuştu.

FESTİVALİN UMUTLARI

Barış ve huzur ortamı oluştuğu için festivale katıldıklarını söyleyen Emine Tunç, “Bu kalabalığın gerçek ve kalıcı barışa vesile olacağını umuyoruz. Barış olmadığı zaman kimse köyüne gidemez, kimse bu şekilde huzuru bozamaz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Şeref Yavuz ise, köylerine gelmekten korkan vatandaşların artık güven içinde geri döndüklerini aktararak, “Daha önce buralarda meydana gelen büyük olaylar nedeniyle buraya gelemeyen arkadaşlar, artık huzur içerisinde buraya gelebilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Bu etkinlik, geri dönen ailelerin birlikteliğini pekiştirirken, bölgede kalıcı barışa dair umutları da artırdı.