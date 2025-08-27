Batman’da Altın Bulan Çocuk Ödüllendirildi

HEDİYE GÜNÜ: ALTIN POŞETİ TESLİM EDEN ÇOCUK ONURLANDIRILDI

Batman’da bulunan çöp yanında 1 milyon 600 bin lira değerindeki altın dolu poşeti polise teslim eden 14 yaşındaki Ömer Çaban’a, valilik ve emniyet tarafından çeşitli hediyeler verildi. Gap Mahallesi’nde yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında bir poşet bulan genç, poşetin içini açtığında altın ve bir miktar para olduğunu gördü.

DOĞRU DAVRANIŞ: ANNESİYLE PAYLAŞTI VE POLİSE TESLİM ETTİ

Ömer, bulduğu değerli eşyaları annesiyle paylaşma konusunda tereddüt etmedi. Annesinin yönlendirmesiyle polis ekiplerine giderek poşeti teslim etti. Olayın medyada duyulması üzerine, Batman Valiliği, Batman Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi’nden yetkililer, Çoban ailesini ziyaret etti. Fatih Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret edilen Ömer’e, gösterdiği örnek davranış nedeniyle kırtasiye malzemeleri, top ve tablet hediye edildi.

GURURLU BÜYÜKDEDE: TORUNUNUN DAVRANIŞI TAKDİR EDİLDİ

İhlas Haber Ajansı’na konuşan 8. sınıf öğrencisi Ömer Çoban, “Marketten çıkıp eve gidiyordum. Çöp konteynerinin yanında siyah bir çanta dikkatimi çekti. Ayağımla vurdum, ağırdı. İçini açınca altın ve bir miktar para olduğunu gördüm. Koşarak eve gittim, anneme bulduklarımı anlattım. Annem de ‘Hemen git, emniyete teslim et’ dedi. Ben de hemen gidip teslim ettim,” şeklinde ifadelere yer verdi. Torununun bu davranışıyla gururlandığını belirten 68 yaşındaki İhsan Çoban ise “Torunumla gurur duyuyorum, çünkü yerde bulduğu altınları ve parayı emniyete teslim etti. Oğlum Ahmet Çoban 7 çocuk babasıdır ve Hatay’da inşaatlarda çalışarak ailesini geçindiriyor,” dedi.