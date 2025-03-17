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Batman’da Araç Çarpışması: İki Yaralı

TRAFFİK KAZASI BELİRTİLERİ

Batman’da gerçekleşen trafik kazası sonucunda, iki araç çarpıştı ve içinde bulunan iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde yaşandı. Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, önündeki 33 AVV 084 plakalı araca arkadan çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan iki vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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