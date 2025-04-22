Batman’da Araç Demiryoluna Düştü

KAZA BİLGİLERİ

Batman’da meydana gelen bir kazada, kontrolden çıkan bir otomobil köprülü hemzemin geçitten demiryoluna düştü. Kazada 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Batman Belde Mahallesi’nde gerçekleşti. 45 ABA 440 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce demir bariyerleri aşıp yaklaşık 7 metre yükseklikten demiryoluna uçtu.

KURBANLARIN DURUMU

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan F.D. (43), E.D. (35) ve E.A. (50), ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.