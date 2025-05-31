Batman’da Araç Kaldırımda Park Edildi

YAYALARI ENGELLEYEN PARK DURUMU

Batman’da bir alışveriş marketine ait bir araç, saatlerce kaldırımda park halinde bekleyerek hem yayaların geçişini engelliyor hem de engelli yolarını işgal ediyor. Vatandaşlar, bu duruma tepki göstererek yetkililerin denetim yapmasını talep ediyor. Olay, kentin merkezinde gerçekleşti.

ENGELLİ YOLUNUN İŞGALİ

Yerel bir markete ait olduğu öğrenilen ticari araç, kaldırımda uzun süre bırakıldı. Bu durum nedeniyle vatandaşlar yoldan yürümek zorunda kalırken, engelli bireyler için düzenlenen yürüyüş yolu da kapandı. Çevredeki halk, bu tür duyarsızlıkların sık sık yaşandığını ifade ederken, “Kaldırımlar yayaların kullanımındadır. Bu araçlar sebebiyle yaşlılar ve engelliler zor durumda kalıyor. Denetim yapılmasını istiyoruz” diye belirtiyor. Olayla ilgili herhangi bir ceza veya resmi açıklama yapılmadı.