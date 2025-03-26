Batman’da Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Batman’da saat 15:00’te meydana gelen bir trafik kazasında, kontrole başıboş çıkan araç aydınlatma direğine çarptı ve sonrasında yan yattı. 35 DAG 52 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu olay, Batman-Hasankeyf karayolunda gerçekleşti.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda araçta bulunan iki kişi, vücutlarının farklı bölgelerinden yaralandı. Diğer sürücüler, kazayı gördüklerinde hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları hastaneye taşıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza meydana gelen bölgede inceleme çalışmaları başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedenleri üzerine yapılan araştırmalar sürüyor.