Haberler

Batman’da Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Batman’da saat 15:00’te meydana gelen bir trafik kazasında, kontrole başıboş çıkan araç aydınlatma direğine çarptı ve sonrasında yan yattı. 35 DAG 52 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu olay, Batman-Hasankeyf karayolunda gerçekleşti.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda araçta bulunan iki kişi, vücutlarının farklı bölgelerinden yaralandı. Diğer sürücüler, kazayı gördüklerinde hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları hastaneye taşıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza meydana gelen bölgede inceleme çalışmaları başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedenleri üzerine yapılan araştırmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Balkan Şehitleri Edirne’de Anıldı

Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla, 112 yıl önce şehit düşen askerler anısına tören gerçekleştirildi.
Haberler

CHP Adayı Nuri Aslan Seçildi

İBB başkanvekilliği seçimini CHP adayı Nuri Arslan 177 oyla kazanırken, bir Cumhur İttifakı üyesinin de destek vermesi dikkat çekti. Özgür Çelik bu durumu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.