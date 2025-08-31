Batman’da Asansör Düşmesi, Eroğlu Ölüm

ENGELLİ ASANSÖRÜ DÜŞTÜ

Batman’da meydana gelen üzücü olayda, apartmanın dışına yerleştirilen engelli asansörü düştü ve bunun sonucunda 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu yaşamını yitirdi. Olay, Bahçelievler Mahallesi 1634’üncü Sokak’ta bulunan Orhan Eren Apartmanı’nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Eroğlu, evine ulaşmak için engelliler için tasarlanmış asansöre bindi. Bir süre sonra hareket eden asansörün halatı, bilinmeyen bir sebepten dolayı koptu.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Düşen asansörden ağır yaralı olarak çıkan Mehmet Eroğlu için ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Eroğlu’nu bulunduğu yerden çıkardıktan sonra sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından Eroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen, Eroğlu’nun kurtulması mümkün olmadı. Eroğlu’nun cenazesi, hastane morgunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Batman Asri Mezarlığı’na defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu olayla ilgili olarak hukuki süreç başlatıldı ve detaylı bir soruşturma yapılıyor. Eroğlu’nun ölüm sebebi üzerine yetkililer, engelli asansörünün düşmesine neden olan faktörleri araştıracak.