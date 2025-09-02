Batman’da Bağımlılık Eğitimi Gerçekleştirilmiştir

BAĞIMLILIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Batman’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bağımlılık eğitimi gerçekleştirdi. Valilikten gelen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından bu eğitim programı organize edildi.

EĞİTİM KONULARI

Bu eğitimde, madde bağımlılığı ve teknolojik bağımlılık gibi konular hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Eğitim programları ile toplum genelinde, özellikle de çocuklar ve gençler arasında bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.