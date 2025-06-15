Batman’da Balkon Çöktü, 4 Ölü

BALKON ÇÖKMESİ SONUCU ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Atbağı köyünde yer alan üç katlı bir evin birinci katındaki balkon çökmesi sonucu ölü sayısı 4’e yükseldi. Olayda, çökme anında balkona ek yapılan bölümün devrilmesiyle 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Çevredeki vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekipleri, hızla enkaz altında kalanları kurtarmak için harekete geçti.

AĞIR YARALILAR ARASINDAKİ KAYIP

Ağır yaralılardan biri olan 19 yaşındaki Raman Yel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4’e ulaştı. Olay anında Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) da yaşamını yitirdi.

TEDAVİ ALTINDA OLANLARIN DURUMU

Hayatını kaybedenlerin dışında Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve ismi henüz açıklanmayan bir kişi hastanede tedavi edilmekte. Olayın ardından yetkililer çalışmalara devam ediyor.