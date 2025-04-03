Batman’da Bıçaklı Kavgada Cihan Taşar Öldü

Cihan Taşar Hayatını Kaybetti

BATMAN’DA, yürüyüş halindeyken ‘yan bakma’ nedeniyle bir bıçaklı kavga meydana geldi ve Cihan Taşar (35) hayatını kaybetti. Olay, saat 23.30 sularında Güneykent Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, yürüyen Cihan Taşar ile kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar arasında ‘yan bakma’ sebebiyle bir tartışma patlak verdi. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve Taşar, boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay Yeri ve Sağlık Müdahalesi

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, durumu fark edenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalelerinin ardından, Cihan Taşar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acilen sevk edildi fakat doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Taşar’ın cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesi tarafından teslim alındı ve asri mezarlıkta toprağa verildi.

Soruşturma Başlatıldı ve Gözaltılar

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.