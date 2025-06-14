Batman’da Boğulma Vakalarına Dikkat Edildi

BOĞULMA VAKALARINA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Batman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminde artan boğulma vakalarına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme çalışması düzenledi. Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi’nde yer alan su kanalı çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, 21 çocuk ve yerel halk “Su Hayattır, Can Almasın” başlığı altında bilgilendirildi.

SU GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Ekipler, etkinlik sırasında çocuklara ve vatandaşlara su güvenliği hakkında önemli uyarılarda bulundu. Katılımcılara, güvenli su kullanımı ile ilgili bilgi veren broşürler de dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik ekipleri, özellikle yaz döneminde serinlemek amacıyla su kanallarına, barajlara ve göletlere giren vatandaşların büyük tehlikelerle karşılaşabileceğinin altını çizdi. Can kayıplarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.