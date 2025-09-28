Batman’da Cami Tuvaletinde Korku Dolu Anlar

MADDE KRİZİ YAŞAYAN ŞAHIS CAMİ TUVALETİNİ PARTALADI

Batman Merkez Çarşı Mahallesi’nde yer alan Lale Camisi’nde sıradışı bir durum meydana geldi. İddiaya göre, caminin tuvaletine giren bir kişi, madde etkisiyle kendinden geçerek hem kendisine hem de çevresine zarar vermeye başladı.

CAMDA YARALANDI

Bu kişi, tuvalette uzun süre kaldıktan sonra kapının camına yumruk atarak bağırmaya başladı. Cami cemaatinin durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kolu camda asılı kalan şahsı kurtarmak için çaba gösterdi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından olay yerinden uzaklaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli inceleme süreçleri başlatıldı.