Batman’da Çarpışma Sonucu 3 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Fiat Tofaş ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi’nde 47 ABR 890 plakalı hafif ticari araç ile 47 DT 176 plakalı Fiat Tofaş çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda 3 kişi yaralanıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma gönderildi. Yaralılardan 2’si Mardin’de bulunan Midyat Devlet Hastanesi’ne, bir kişi ise Gercüş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

