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Batman’da Cezaevi Firarisi Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ FİRARİYİ YAKALADI

Batman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan bir cezaevi firarisini gerçekleştirdiği denetimlerle yakaladı. Edinilen bilgiler, nitelikli suçlardan dolayı aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü.’nün kent merkezinde düzenlenen kontroller sırasında ele geçirildiği yönünde.

ADLİ İŞLEMLER SONRASI TUTUKLAMA

B.Ü., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, jandarma ekiplerinin suçla mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

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