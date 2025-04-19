Batman’da Çikolata ve Kahve Festivali Açıldı

ÇİKOLATA VE KAHVE FESTİVALİ BAŞLADI

Batman’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Çikolata ve Kahve Festivali başladı. Batman Belediyesi, kentin kültürel ve gastronomik hayatına zenginlik katmak için Atatürk Parkı’nda düzenlediği festival oldukça ilgi gördü. Festivalde, kahve, çikolata ve yöresel ürünleri içeren 75 stant yer alıyor. Bu standlardan 15’i ulusal firmalara ait. Festivalde çocuklara özel etkinlik alanları, oyun parkurları ve şişme oyun alanları da bulunuyor ve etkinlikler 23 Nisan’a kadar sürecek.

STANDLARI GEZDİLER

Festivalin açılış gününde, Kozluk Kaymakamı ve Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat ile Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, alanda kurulan stantları gezerek yerel firmaları desteklediler. Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör’ün görüşlerine yer verildi. Güngör, Turizm Haftası ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini kapsayan geniş katılımlı bir festival düzenlediklerini belirtti.

YEREL FİRMALARA DESTEK

Festivalde yer alan 75 standın çoğunluğunu Batman’ın yerel firmaları ve kadın kooperatifleri oluşturuyor. Güngör, “Sayın Valimiz Ekrem Canalp’in önderliğinde başlatılan bu festival 5 gün sürecek. Yerel firmalarımıza daha fazla ağırlık verdik. Çikolata ve kahve firmalarımızın tamamı neredeyse Batman’da bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki festivaller gibi Batman’da da bu tarz etkinlikler gerçekleştiriliyor.” ifadelerine yer verdi. Güngör, festivali özellikle Turizm Haftası’na denk getirerek ilimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtmayı ve yerel firmalara destek çıkmayı amaçladıklarını söyledi. “Bu sene birincisini yapıyoruz, ilerleyen yıllarda devamı gelecektir,” şeklinde ekledi.