Haberler

Batman’da Çocuğun Parmağındaki Cisim Çıkarıldı

BATMAN’DA ÇOCUĞUN PARMAĞINA SIKIŞAN CİSİM ÇIKARILDI

Batman’da bir çocuğun parmağına sıkışan bir cisim başarılı bir şekilde çıkarıldı. Olay, Hilal Mahallesi’ndeki Rüya Sitesi’nde meydana geldi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Gelir gelmez olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulans ekibinin gözetimi altında gerçekleştirilen çalışma ile çocuğun parmağına sıkışan cisim çıkarıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.
Haberler

Eskişehir’de Lavanta Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Makasını getir, çiçeğini götür' etkinliği, ziyaretçilere lavanta hasadı yapma fırsatı sunarak mor bahçelerde keyifli anlar yaşatıyor. Katılımcılar, kesilen çiçekleri yanlarına alabiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.