Batman’da Çocuğun Parmağındaki Cisim Çıkarıldı

BATMAN’DA ÇOCUĞUN PARMAĞINA SIKIŞAN CİSİM ÇIKARILDI

Batman’da bir çocuğun parmağına sıkışan bir cisim başarılı bir şekilde çıkarıldı. Olay, Hilal Mahallesi’ndeki Rüya Sitesi’nde meydana geldi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Gelir gelmez olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulans ekibinin gözetimi altında gerçekleştirilen çalışma ile çocuğun parmağına sıkışan cisim çıkarıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.