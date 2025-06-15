Batman’da Düğünde Kaza, Kadın Öldü

TRAFİK KAZASINDAN DOLAYI GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Batman’ın Kozluk ilçesinde ailenin düğün yolculuğu boyunca yaşanan bir trafik kazası, genç bir kadının hayatına mal oldu. Olayın detaylarına göre, Malagir Köprüsü civarında Hasret H. (24) yönetimindeki 34 KDV 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVKEDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü Hasret H. ile kardeşi Yunus H. (27), sağlık ekiplerinin kazanın ardından yaptığı ilk müdahalenin ardından hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Fakat ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen Hasret H. kurtarılamadı. Ailenin düğüne gittiği öğrenildi.