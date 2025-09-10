Haberler

Batman’da Durdurulan Araçta Kaçak Sigara

KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Batman’da, durdurulan bir otomobilde gerçekleştirilen aramalarda toplam 5 bin 375 paket kaçak sigara bulundu. Bu durum, şehirdeki kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin devam ettiğini gösteriyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME YAPTI

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek şehir girişinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramalar sonucunda, aracın bagajında yer alan cips kolisi, çuval ve poşetler içerisinde toplamda 5 bin 375 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak şüpheli sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu tür önlemler, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

