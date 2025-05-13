Batman’da Esnaflar, Huzur Ortamını Destekliyor

ESNAFLARDAN MEMNUNİYET BEYANI

Batman’da esnaf, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin geldiği noktayı memnuniyetle karşılıyor. Huzur ve güven ortamının kalkınmaya büyük katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor. Uzun yıllardır esnaflık yapan Sebahattin Billür, barış sürecinin olumlu bir hava oluşturduğunu vurguluyor. En önemlisi, artık hiçbir annenin ağlamayacak olması. Billür, “Bu, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak ve kardeşliği pekiştirmek için atılmış çok olumlu bir adımdır. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bir Batmanlı olarak tüm halkların kardeşliği adına bu gelişmeyi olumlu buluyorum” diyor.

HUZUR VE EKONOMİK GELİŞİM

Metin Şimşek, mutlu olduğunu belirterek silah bırakma kararının alındığını kaydediyor. “Siyasi büyüklerimiz karşılıklı masaya oturdu. Gerçekten güzel bir adım atıldı ve bu adımı destekliyorum. Özellikle ateşkesin sağlanması çok sevindirici. İnşallah doğu ve batı artık birbirini kucaklayacak. Bu süreç hem huzur, hem refah, hem de ekonomik açıdan güzel günlerin habercisi” ifadelerini kullanıyor.

DEMOCRASİ VE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Çiftçi Mehmet Şirin Demir, örgütün silah bırakma kararını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. “Bu, Türkiye’nin demokrasisi önündeki en büyük sorundu. Bu sorunun ortadan kalkması, Kürt sorununun TBMM çatısı altında demokratik yollarla çözülmesi anlamına gelir. Akan kanın durması, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Silahların sustuğu bir ortamda ekonomi gelişecek, bölgeye huzur gelecek. Biz buna inanıyoruz” diyor.

BARIŞ VE HUZUR İÇİN DESTEK

Şehmus Kaplan, barışın çok iyi olacağını belirtiyor. “Allah’ın izniyle daha da iyi olacak. Ekonomi düzelecek, işsizlik sorunu çözülecek, en önemlisi huzur ve barış ortamı sağlanacak. Bu süreci destekliyoruz” şeklinde ifade ediyor. Celal Uğurlu, yaşanan gelişmelerin batı ve doğu için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Süreç çok iyi ilerliyor. Barış süreci sayesinde piyasada da bir hareketlilik gözlemliyoruz. Biz bu sürece destek veriyoruz” diyor.