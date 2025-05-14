Batman’da Etkinlik Hazırlıkları Tamamlandı

ŞEYH HALİD TÜRBESİ’NDE ETKİNLİK İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Batman’ın Beşiri ilçesinde her yıl gerçekleştirilen anma ve AŞ dökme etkinlikleri için hazırlıklar tamamlanıyor. Batman’a 8 kilometre mesafedeki ziyaret alanında yoğun bir hazırlık süreci sürdürülüyor, bu kapsamda misafirlerin konaklayabilmesi için yüzlerce çadır kuruldu. Etkinlikler, 17 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak ve 18 Mayıs Pazar günü öğleden sonra sona erecek.

ETKİNLİKLERDE EN İYİ AĞIRLAMA HEDEFİ

Etkinlikle ilgili bilgi veren Şeyh Selman Bağdu, “2025 yılı Şeyh Halid’i anma ve AŞ dökme etkinlikleri için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Programımız 17 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak, 18 Mayıs Pazar öğleden sonra sona erecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz” dedi. Bağdu, katılımın her yıl arttığını ifade ederek, “Geçmiş yıllara göre daha büyük bir katılım bekliyoruz. Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan olduğu gibi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçimiz olacak. Batman olarak ev sahipliğimizi en güzel şekilde yapacağız” şeklinde konuştu.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Etkinlik alanında güvenlik, sağlık ve ulaşım konularında gerekli tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtiliyor. Beklenen yoğun katılım için tüm önlemler alınıyor. Bu yılki etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.