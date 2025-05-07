Batman’da Gazze İçin Yürüyüş Gerçekleşti

BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

Batman’da, sivil toplum kuruluşları eşliğinde binlerce kişi Gazze için yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, Batman Öğretmenevi önünde bir araya gelip Filistin bayraklarıyla cep telefonlarının ışıklarını yakarak Gülistan Caddesi boyunca İnsan Hakları Anıtı’na kadar ilerledi. Yürüyüş sırasında, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, katil İsrail Filistin’den defol” gibi sloganlar atıldı ve tekbirler getirildi.

KUR’AN-I KERİM OKUNDU VE DUALAR EDİLDİ

Yürüyüş sonunda İnsan Hakları Anıtı önünde Kur’an-ı Kerim tilavet edilip dualar yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Cengiz Ağır, İsrail’in Gazze’de kadınlar, çocuklar ve yaşlıları hedef aldığını belirtti. Ağır, bu saldırıların savaş suçu olduğunun altını çizdi. “Çocukların, kadınların, yaşlıların hedef alındığı; ibadethanelerin, okulların ve sığınma alanlarının bilinçli şekilde vurulduğu her saldırı bir savaş suçudur” ifadelerini kullandı. Ağır, Gazze’nin artık bir şehir değil, bir hapishane, yetimhane ve mezarlık haline geldiğini belirtti. “Gıda yok, temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir” dedi.