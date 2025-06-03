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Batman’da Gıda Denetimi Yapıldı

DENETİM AÇIKLAMASI

Batman’da zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak için denetim yaptı. Belediyeden gelen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenilir ürünlere erişimini sağlamak amacıyla bayram döneminde sıkça tüketilen şeker, lokum, çikolata ve baklava gibi ürünler üzerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler, zincir marketler, pastaneler ve pastane imalathaneleri ile şeker satış noktalarında yapıldı. Ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi, hijyen ve saklama koşulları incelendi. Ayrıca, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin “153 Çağrı Merkezi”ne bildirmeleri istendi.

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