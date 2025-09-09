Batman’da H.Ş. Yakalandı, Tutuklandı

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Batman’da, silahla tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında yakalandı. Batman İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
KONTROLLERE DEVAM EDİYORLAR
Bu kapsamda, Batman’ın Kozluk ilçesinde Pisyar yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta kimlik kontrolü ve arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda, silahla tehdit suçundan 6 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli birey yakalandı. H.Ş., gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.
ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Jandarma, aranan şahıslarla ilgili çalışmalara aralıksız devam ediyor.