Batman’da H.Ş. Yakalandı, Tutuklandı

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Batman’da, silahla tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında yakalandı. Batman İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROLLERE DEVAM EDİYORLAR

Bu kapsamda, Batman’ın Kozluk ilçesinde Pisyar yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta kimlik kontrolü ve arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda, silahla tehdit suçundan 6 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli birey yakalandı. H.Ş., gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Jandarma, aranan şahıslarla ilgili çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

