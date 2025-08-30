Haberler

Batman’da Hafif Ticari Araç Devrildi

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Batman’da meydana gelen kazada, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Şafak Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, hafif ticari araç devrildi.

OLAYA MÜDAHALE İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan sürücü ile 8 yaşındaki çocuğa ilk müdahale yapıldı. İhbarın ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.

